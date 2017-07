United en Inter moeten ‘een van de beste middenvelders ter wereld’ vergeten

Radja Nainggolan heeft een nieuw, vierjarig contract ondertekend bij AS Roma. Dat maakt de Serie A-club donderdag wereldkundig. Het vorige contract van de Belgische controleur liep nog drie seizoenen door. Met zijn nieuwe verbintenis spreekt Nainggolan duidelijk de wens uit om in Rome te blijven, ondanks belangstelling van Internazionale en Manchester United.

Naar verluidt was Inter bereid om een bod van 55 à 60 miljoen euro op Nainggolan uit te brengen, maar dat plan kan de ijskast in. "Volgens mij heb ik wel duidelijk gemaakt dat ik dit altijd wilde", vertelt de 29-jarige Nainggolan, die zo'n vier miljoen euro per jaar gaat verdienen met zijn nieuwe contract. "Ik ben erg gelukkig. De club en ik gaan ons avontuur samen voortzetten."

Nainggolan staat sinds januari 2014 onder contract in Stadio Olimpico. De international van België kwam sindsdien tot 161 officiële wedstrijden, waarin hij 27 keer scoorde. Het afgelopen seizoen was met 14 doelpunten en een uitverkiezing tot Speler van het Jaar door de supporters zijn beste seizoen. "Wij zijn verheugd om hem hier voor de lange termijn te behouden, tijdens de belangrijkste jaren in zijn loopbaan. Vorig seizoen was hij misschien wel een van de beste middenvelders van Europa, dus het is geen verrassing dat hij met enkele van de grootste clubs van Europa in verband werd gebracht."