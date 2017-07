Bij AZ gepasseerde Rochet laat Nederland per direct achter zich

Sergio Rochet laat Nederland per direct achter zich. De doelman heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Sivasspor, met een optie voor een extra jaar. Dat maakt de Turkse promovendus donderdagavond bekend. Rochet komt over van AZ, waar hij op het tweede plan belandde door de komst van Marco Bizot.

Halverwege het afgelopen seizoen werd Rochet onder John van den Brom al gepasseerd ten faveure van huurling Tim Krul. Omdat er ook voor de komende jaargang geen perspectief was op speeltijd, zocht de 24-jarige keeper naar een nieuwe club. De interesse van Sivasspor was vorige maand al bekend. Rochet voerde gesprekken met de club en bereikte een persoonlijk akkoord, waarna ook AZ en Sivasspor elkaar hebben gevonden.

De Uruguayaan stond sinds 2014 onder contract in Alkmaar. Hij kwam destijds over van het Uruguayaanse Danubio FC. In zijn debuutseizoen bij AZ kwam Rochet tot acht duels, vanwege blessureleed bij concurrent en eerste keeper Esteban. In het seizoen 2015/16 was Rochet eerste keeper en was hij goed voor 23 optredens. In de afgelopen jaargang stond hij 20 keer onder de lat.

Rochet is de zesde speler die Alkmaar deze zomer verlaat. Huurling Krul keerde terug bij Newcastle United, terwijl Fernando Lewis transfervrij naar Willem II vertrok en Mattias Johansson op zoek is naar een nieuwe club. Derrick Luckassen werd verkocht aan PSV; Ridgeciano Haps tekende bij Feyenoord. Bizot en huurling Marko Vejinovic zijn de enige nieuwelingen tot dusver.