Cocu neemt De Jong aanvoerdersband af en zet Pröpper op de bank

Phillip Cocu heeft bij de officiële start van het nieuwe seizoen opvallende keuzes gemaakt. Luuk de Jong is zijn aanvoerdersband kwijtgeraakt aan Marco van Ginkel, terwijl Davy Pröpper op de bank begint in het treffen van PSV tegen NK Osijek donderdag in de derde voorronde van de Europa League.

Pröpper was vorig seizoen een onomstreden bassispeler, maar de trainer van de Eindhovenaren geeft in het thuisduel met de Kroaten de voorkeur aan Jorrit Hendrix, waarbij Bart Ramselaar en Marco van Ginkel het middenveld van de Eredivisionist compleet maken. Gastón Pereiro en aankopen Derrick Luckassen en Hirving Lozano hebben geen basisplaatsen donderdagavond.

Van Ginkel is tevens tot aanvoerder gebombardeerd door Cocu. De Jong was de afgelopen jaren de captain, maar kreeg vorig jaar veel kritiek omdat hij te weinig scoorde. Cocu verklaarde eerder geen reden te zien hem de band af te nemen, maar wel met meerdere aanvoerders te willen gaan werken.

De volledige opstelling van PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar; Bergwijn, De Jong, Locadia.