Man United is nog niet klaar en meldt zich bij RB Leipzig

Nahki Wells gaat komend seizoen met Huddersfield Town de Premier League in, maar daar wil Reading een stokje voor steken. De club uit de Championship heeft elf miljoen euro over voor de aanvaller. (Daily Star)

Liverpool wist zich eerder nog uitgedaagd door Internazionale in de strijd om de handtekening van Henrique Dalbert, maar de Italianen zijn inmiddels afgehaakt. Dat maakt de weg vrij voor de Engelse club. (Calciomercato)

Manchester United heeft vijftig miljoen euro over voor de Zweedse sterspeler van RB Leipzig.