‘Benzema laat zich niet wegjagen door Mbappé en tekent bij’

Karim Benzema staat op het punt om voor vier of vijf seizoenen bij te tekenen bij Real Madrid, zo meldt Marca donderdag. De Franse spits is volgens trainer Zinédine Zidane onmisbaar voor de Spaanse landskampioen. Club en speler zijn het daarom eens geworden over een nieuwe verbintenis, aldus het Spaanse medium.

De 29-jarige Benzema werd recentelijk vaak in verband gebracht met een vertrek uit de Spaanse hoofdstad, maar lijkt inmiddels van gedachten veranderd te zijn. Benzema heeft met Álvaro Morata tevens een concurrent naar Chelsea zien vertrekken. Het aanblijven van Benzema staat volgens de krant los van de mogelijke komst van landgenoot Kylian Mbappé. Benzema zou niet van plan zijn om zich te laten wegjagen door het wonderkind van AS Monaco.

Benzema, die in 2009 voor 35 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon, gaat alweer zijn negende seizoen in bij de Koninklijke en wordt naar verluidt gewaardeerd én gerespecteerd door iedereen bij de club. De aanvalsleider staat inmiddels in de top tien van niet-Spaanse spelers met de meeste officiële duels achter zijn naam voor Real. Daarnaast is Benzema, samen met Raymond Kopa, de enige Fransman die de Champions League driemaal heeft gewonnen, alle keren met de Spaanse grootmacht.