Ajax haalt ‘rauw talent’ in huis: ‘Hij kan wedstrijden voor je winnen’

Ajax heeft met Saku Ylätupa een heel interessant talent binnengehaald, zo stelt Toni Koskela in gesprek met Ajax Showtime. Koskela, momenteel coach Onder-19 bij HJK, werkte in de jeugd van Klubi-04 Helsinki (een reserveteam van HJK) met de Fin, die een driejarig contract gaat tekenen in Amsterdam wanneer hij op 4 augustus achttien jaar wordt.

"Hij was, en is, een rauw talent. Hij kan wedstrijden voor je winnen met individuele acties, hij kan dribbelen, één tegen één-duels winnen en daarmee de tegenstander op het verkeerde been zetten. Hij heeft een neusje voor de goal en creëert kansen voor anderen, al is hij in mijn ogen meer een dribbelaar dan een spelmaker", stelt Koskela.

De jeugdtrainer wijst echter ook op een belangrijk aandachtspunt: "Hij zal tactisch nog sterker moeten worden. Saku moet leren begrijpen hoe hij het team kan helpen, met en zonder bal en zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Hij is een goede jongen, met veel zelfvertrouwen en hij is ook heel erg leergierig en bereid om zichzelf te ontwikkelen", vertelt Koskela, die benadrukt dat Ajax met Ylätupa vooral een aanvaller heeft binnengehaald en niet een middenvelder zoals de club hem vorige week presenteerde.

"Ik ben er zeker van dat hij zichzelf zal ontwikkelen. Hij heeft kwaliteiten die het Nederlandse voetbal hoog in het vaandel heeft staan. Hij is een snelle en technische speler met veel potentie. We zijn heel blij en extreem trots dat Ajax interesse toonde en ik hoop dat we Saku een beetje verder hebben geholpen in zijn carrière", besluit Koskela.