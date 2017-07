Heerenveen spreekt transfersom van 1,7 miljoen voor Mihajlovic tegen

SC Heerenveen heeft een akkoord bereikt met Partizan Belgrado over de transfer van Nemanja Mihajlovic. Dat heeft sportief directeur Milos Vazura donderdag bevestigd aan Mozzart Sport. Gerry Hamstra, technisch manager van de Friezen, bevestigt het bericht tegenover de Leeuwarder Courant, maar ontkent dat het genoemde transferbedrag van Vazura van 1,7 miljoen euro juist is.

"Hij ondergaat vandaag de medische keuring en tekent als alles goed gaat zijn contract", zegt Vazura, die aangeeft dat de club 1,7 miljoen euro ontvangt van de Eredivisionist, terwijl Heerenveen dit tegenspreekt. "Het geld wordt in termijnen overgemaakt tot volgend jaar juni", aldus Vazura. Vertegenwoordigers van Heerenveen waren drie dagen aanwezig in Belgrado om te onderhandelen over de transfer.

De 21-jarige vleugelaanvaller, die tot medio 2019 vastlag bij Partizan, speelde afgelopen weekend zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen met de club. Hij viel veertien minuten voor tijd in en scoorde éénmaal tijdens de 6-1 overwinning op Macva Sabac. Mihajlovic is de vierde versterking voor Heerenveen deze zomer. Warner Hahn, Daniel Höegh en Denzel Dumfries tekenden eerder een contract bij de club.