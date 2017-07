Internazionale is Bayern de baas door twee fraaie kopballen van Eder

Bayern München heeft donderdag in het kader van de International Champions Cup een nederlaag moeten incasseren. Internazionale was in het onderlinge treffen de betere van de twee teams en kon dat ook in de score uitdrukken: 0-2. De ploeg van Luciano Spalletti klopte de Duitse topclub door knappe kopgoals van Eder.

Bayern begon sterk en Franck Ribéry produceerde na zes minuten een veelbelovend schot na een prachtige solo, maar Samir Handanovic kon redding brengen. Drie minuten later lag de bal aan de andere kant van het veld in het net: Eder kopte het leer na een goede voorzet vanaf de rechterkant van Antonio Candreva in de rechterbovenhoek. Eder was op dreef, want na een halfuur spelen maakte hij zijn tweede.

Ivan Perisic liet zien waarom hij zo gewild is door Manchester United door, ditmaal vanaf de linkerkant, een afgemeten voorzet af te leveren. Eder kopte de bal vervolgens laag in het midden van het doel. Daarna kregen zowel Inter als der Rekordmeister voor de pauze nog enkele mogelijkheden, maar hoefden Sven Ulreich en Handanovic niet in te grijpen.

Direct na rust kreeg Kingsley Coman een goede mogelijkheid om de aansluitingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar zijn poging faalde jammerlijk. I Nerazzurri domineerden daarna weer het spel, met de grootste kans voor Joao Mário. Zijn vrije trap spatte echter uiteen op de paal. Bayern zette in de slotfase nog aan en creëerde nog wat doelgevaar, maar Inter bleef eenvoudig overeind.