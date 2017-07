'Neymar akkoord met PSG over contract van 150 miljoen euro’

Neymar is persoonlijk rond met Paris Saint-Germain. De Braziliaanse aanvaller van Barcelona wordt al een tijd gelinkt aan een transfer naar de Franse hoofdstad voor een recordbedrag van 222 miljoen euro en L’Équipe meldt donderdag dat de Braziliaan een akkoord heeft bereikt met de Franse topclub. Het is nu aan de clubs om tot een akkoord te komen.

Neymar kan voor vijf seizoenen tekenen bij PSG en zal dertig miljoen euro per jaar gaan opstrijken, naast tekengeld en allerlei premies. Volgens de Franse sportkrant is een transfer aanstaande en ook Barcelona zou gaan geloven dat de Braziliaan daadwerkelijk vertrekt uit Spanje. "Alles is rond, of nagenoeg rond, om de transfer van de eeuw definitief te maken", aldus L’Équipe. Neymar zou Barcelona al voor komende zaterdag, wanneer de Catalanen oefenen tegen Real Madrid, verlaten.

PSG hoopt dat er met Barça te praten valt ondanks de gigantische fiscale last bij de overgang van honderden miljoenen, omdat er nog steeds een enorm bedrag met de transfer van de Braziliaan gemoeid zal zijn. Barcelona en PSG zijn momenteel in gesprek over een overgang van Neymar. Barcelona zou willen proberen tot een akkoord met PSG te komen over een transfersom die wellicht hoger ligt dan de afkoopsom van 222 miljoen euro, welke in het contract van de aanvaller staat, zodat de Spaanse club meer overhoudt na tussenkomst van de belastingdienst.