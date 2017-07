‘Vitesse doet wederom zaken met Chelsea en huurt oude bekende’

Matt Miazga speelt komend seizoen opnieuw voor Vitesse. De Arnhemse club huurt de 22-jarige centrale verdediger nog een jaar van Chelsea, meldt de Gelderlander donderdag. De Amerikaan sluit dit weekeind aan bij de spelersgroep van Vitesse.

De Eredivisionist dit weekend namelijk in Londen voor de oefenwedstrijd tegen het Reading van manager Jaap Stam. Miazga speelde vorig seizoen ook al bij Vitesse. De verdediger maakte indruk en speelde in totaal 23 Eredivisieduels. De Amerikaan stond daarom hoog op het wensenlijstje van Vitesse. Een nieuwe verhuurperiode leek onmogelijk vanwege de vele concurrentie, maar daar zijn de Arnhemmers toch in geslaagd.

De afgelopen weken was Miazga met de Verenigde Staten actief op de Gold Cup. Jamaica werd woensdagnacht in de finale verslagen: 2-1. Miazga zat de hele wedstrijd op de bank. De jonge mandekker is de vierde speler die Vitesse huurt van Chelsea. Ook Charlie Colkett, Mason Mount en Fankaty Dabo spelen dit seizoen in Arnhem.

In mei meldde Goal nog dat onder meer PSV en Feyenoord ook interesse zouden hebben in Miazga, die nog tot medio 2020 vasligt op Stamford Bridge. The Blues wilden de verdediger graag in één van de vijf Europese topcompetities stallen, maar met een Nederlandse club zou men in Londen ook genoegen nemen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op nog een verhuurperiode bij Vitesse.