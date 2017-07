‘Ik hoop dat het goed afloopt voor PSG, Neymar is van harte welkom’

Neymar wordt al enige tijd gelinkt aan een vertrek bij Barcelona en Paris Saint-Germain zou bereid zijn 222 miljoen euro te betalen voor de Braziliaan. De aanvaller zelf, die in gewonnen oefenduels met Manchester United (1-0) en Juventus (1-2) beslissend was met drie goals, zou oren hebben naar een transfer naar PSG. Thiago Motta, middenvelder van les Parisiens, hoopt dat Neymar naar de Franse hoofdstad verkast.

Yahoo Sports France meldt donderdag bovendien dat een lid van de voetbalbond van Qatar heeft bevestigd dat Neymar persoonlijk akkoord is met PSG, de club die nauw verbonden is met het land uit het Midden-Oosten. Motta hoopt dat het bericht klopt. "Als hij zou komen, zouden we hem met open armen verwelkomen", wordt de middenvelder woensdagavond geciteerd door Goal na afloop van de verliespartij van PSG tegen Juventus (3-2).

"Ik hoop dat dit verhaal goed gaat aflopen voor PSG. We zouden het fantastisch vinden hem bij ons te hebben", vervolgt de Braziliaan over Neymar. "Een speler van zo’n niveau halen is moeilijk om te bewerkstelligen. Hij kan bij ieder team goed spelen, het is een geweldige speler. Welk team zou hem niet willen hebben? Het bewijs is namelijk dat Barcelona hem niet wil laten gaan", besluit Motta.