Denswil maakt indruk met twee goals: ‘Ik wist niet dat ze op de tribune zaten’

Stefano Denswil staat in de belangstelling van Hamburger SV. De Duitsers stuurden een zware delegatie naar het voorronde Champions League-duel van Club Brugge met Medipol Basaksehir (3-3) om de verdediger te bekijken. De ex-Ajacied, die woensdag twee goals maakte uit vrije trappen, is nuchter over de Duitse interesse.

"Eerlijk: ik wist niet dat ze op de tribune zaten", zegt Denswil in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Zolang ik hier ben, interesseert me dat niet. Er zitten elke wedstrijd scouts op de tribune. Ik doe wat ik moet doen zolang ik hier ben. Of ik er in Istanbul nog bij ben voor de terugwedstrijd? Als het goed is voor jullie, ga ik nog meedoen", grapt Denswil. HSV heeft naar verluidt zes miljoen euro over voor de centrale verdediger.

De Belgen willen echter zeven miljoen euro ontvangen. Manager Vincent Mannaert gaf aan dat er nog geen akkoord is, maar liet de deur open voor een transfer. "In de voetbalwereld kan je altijd vertrekkers hebben. Het hangt er vanaf of we een akkoord bereiken. Voorlopig heb ik van Hamburg nog geen vraag gekregen om samen te zitten, maar dat kan in de loop van de avond nog veranderen", zei hij woensdagavond.

Als de 24-jarige Denswil de overstap maakt, dan neemt hij na twee seizoenen afscheid van Club Brugge, ondanks een contract tot medio 2020. De voormalig jeugdinternational, die onlangs nog in verband werd gebracht met het Crystal Palace van Frank de Boer, kan Ajax een interessant bedrag opleveren. De Amsterdammers bedongen namelijk een doorverkooppercentage van twintig procent en als Denswil voor zeven miljoen transfereert, kan Ajax 1,4 miljoen euro bijschrijven.