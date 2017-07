‘Liverpool schrikt Barcelona af met krankzinnige vraagprijs voor Coutinho’

Liverpool heeft een prijskaartje van 150 miljoen euro om de nek van Philippe Coutinho gehangen. The Reds hopen met het exorbitante bedrag geïnteresseerde partijen, en dan met name Barcelona, af te schrikken, zo meldt de Sport donderdag. Coutinho ambieert een transfer naar Barcelona, maar met deze nieuwe eis van zijn werkgever ligt een vertrek niet in de lijn der verwachting.

Dinsdagavond meldde RAC1 dat de sterspeler van Liverpool een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Spaanse grootmacht. De clubs zouden echter nog in hevige onderhandelingen zijn. Zelf zou de international er dus al uit zijn en zijn zinnen gezet hebben op een vertrek naar Camp Nou. Zelfs een lager salaris in Catalonië ten opzichte van zijn gage bij Liverpool zou de Braziliaan accepteren.

Sport schreef dinsdagochtend nog dat Barcelona 'het laatste offensief' gelanceerd had om Coutinho binnen te halen. Een delegatie van de Spaanse grootmacht is naar Engeland gereisd voor gesprekken met Liverpool. Manager Jürgen Klopp ziet een vertrek echter niet zitten: "Iedereen weet dat hij een zeer belangrijke speler voor ons is. Ik weet dat hij zich helemaal goed, comfortabel, hoe je het ook wilt noemen, voelt in Liverpool. Hij houdt van de club en de stad."

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen euro overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Sport meldde eerder dat Barcelona zo’n 75 miljoen euro zou overhebben voor Coutinho. Liverpool zet echter in op het dubbele en Barcelona zou dat bedrag te gortig vinden.