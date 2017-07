AC Milan struikelt over vraagprijs: ‘Kunnen en willen we niet betalen’

Renato Sanches lijkt toch niet naar AC Milan te vertrekken. Woensdag meldden verschillende media dat de Italianen, die deze zomer al meer dan tweehonderd miljoen euro uitgaven, de jonge Portugees waarschijnlijk voor veertig miljoen euro zouden overnemen van Bayern München, maar Marco Fassone, algemeen directeur van i Rossoneri, heeft verklaard dat de middenvelder te duur is.

"Op dit moment zijn er geen onderhandelingen gaande", aldus Fassone in gesprek met Sky Italia. "We staan op goede voet met Karl-Heinz Rummenige (voorzitter van Bayern München, red.) en we hebben al een paar keer over Sanches gesproken. Het bedrag dat Bayern München voor Sanches wil ontvangen, kunnen en willen we nu echter niet betalen."

Fassone sluit niet uit dat zijn club zich later alsnog meldt voor het negentienjarig talent. "Als de situatie in augustus verandert, melden wij ons weer." Sanches werd vorig jaar door Bayern voor minimaal 35 miljoen euro overgenomen van Benfica, maar hij kwam nauwelijks aan spelen toe onder Carlo Ancelotti, met slechts zeventien optredens in de Bundesliga. Sanches eist daarom meer speeltijd, bij Bayern of bij een andere club.

"Persoonlijk ben ik niet tevreden over mijn eerste jaar hier in München. Ik wil meer spelen. Dat is de reden waarom ik naar een club wil die me meer speeltijd kan geven. AC Milan is een interessante optie. Ik ben jong, ik wil en moet veel spelen. Ik denk dat die kans groter is in Milaan dan in München", aldus Sanches afgelopen dinsdag tegenover BILD.

Rummenigge heeft in een eerder stadium aangegeven dat Sanches alleen bij het juiste bedrag weg mag: "Als clubs interesse hebben in een speler van Bayern, dan moeten ze bereid zijn om veel geld op tafel te leggen en ik denk niet dat Milan bereid is om te voldoen aan onze eisen. Een bod van 48 miljoen euro op Renato zouden wij zeker niet slecht vinden..."