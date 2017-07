VIDEO - Ajax laat kansen op overwinning op OGC Nice liggen

In de derde voorronde van de Champions League ging Ajax woensdagavond op bezoek bij OGC Nice. Via Mario Balotelli kwamen de Fransen in de eerste helft op voorsprong, waarna Donny van de Beek in de tweede helft voor de gelijkmaker tekende. In de slotfase kreeg de ploeg van trainer Marcel Keizer kansen op meer, maar moest het genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.