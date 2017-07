Buffon: ‘Waarom is Neymar 222 miljoen waard en niet 600 miljoen?’

Het niveau van de Serie A hobbelde al jaren achteruit, maar de Italiaanse topcompetitie zit weer in de lift. De topclubs investeren meer dan ooit tevoren, zo ook AC Milan deze transferzomer. Juventus-keeper Gianluigi Buffon vindt het een goede zaak dat nu ook Milan weer een team op de been heeft weten te brengen dat naar alle waarschijnlijkheid kan strijden om de Italiaanse landstitel.

“Ik kijk uit naar een wat meer evenwichtige competitie”, zegt Buffon in gesprek met Gazzetta dello Sport. “Je ziet nu de waarde van de teams die een paar slechte seizoenen achter de rug hebben. Het zal de Serie A op het sportieve vlak een interessantere competitie maken. Vorig jaar deden zelfs Napoli en AS Roma mee om het kampioenschap. Of AC Milan kan meedoen om het kampioenschap? Ik denk het wel. Ze hebben zo ontzettend veel geld uit gegeven, ook al ben ik daardoor niet meer verrast in deze markt.”

De bedragen die vandaag de dag worden betaald voor spelers zijn vele malen hoger dan zo’n tien jaar geleden. “Ik snap niet meer hoe de waarde wordt bepaald van een speler, het is volgens mij pure willekeur en alles ligt in de handen van degeenen die veel geld hebben. Vandaag is het tien miljoen euro, morgen is het honderd miljoen euro. In een normale wereld zou er een parameter moeten zijn voor het bepalen van de waarde van een speler. Maar het ziet er allemaal nep uit.”

De ervaren sluitpost verwacht niet dat de waarde van voetballers kan blijven stijgen. De bom moet een keer barsten, denkt hij. “Waarom is Neymar 222 miljoen euro waard en niet 600 miljoen?”, vraagt Buffon zich af. “Toen ik klein was, vertelde mijn opa altijd dat een ballon kon blijven groeien en groeien, en tenslotte zou klappen.”