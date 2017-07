‘Ik zou Manchester United niet willen treffen in de Champions League’

Barcelona wist het oefenduel van woensdagnacht met Manchester United dankzij een doelpunt van Neymar in de eerste helft in zijn voordeel te beslissen. Ernesto Valverde boekte zo zijn tweede overwinning als trainer van de Catalanen, maar de van Athletic Club overgekomen oefenmeester was na afloop van de ontmoeting in de Verenigde Staten complimenteus over de Engelse opponent.

Valverde verwacht komend seizoen veel van United, ondanks het feit dat de club in 2013 voor het laatst beslag wist te leggen op de landstitel in de Premier League. "Natuurlijk hebben ze het de laatste jaren niet goed gedaan, ondanks de Europa League-winst van afgelopen seizoen, maar ze zullen dit jaar weer actief zijn in de Champions League. De uitstraling van de club is op zich al indrukwekkend. Ik ben onder de indruk", wordt hij geciteerd door diverse Engelse media.

United haalde in het seizoen 2010/11 nog de finale van de Champions League, maar daarna reikte het nooit meer verder dan de achtste finales van het toernooi. Valverde zegt voor komend seizoen echter serieus rekening te houden met het elftal van José Mourinho. "Ik denk dat het een erg lastige ploeg zal zijn om tegen te spelen. Voor mij gelden ze als titelkandidaat in zowel de Premier League als de Champions League, het zal moeilijk worden om ze te verslaan. Ik zou ze niet willen treffen in de Champions League."