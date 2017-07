‘Manchester United scout ’man van 38 miljoen‘ vrijdagavond op De Bosuil’

AC Milan, RB Leipzig en Manchester United sturen vrijdagavond een scout naar de Belgische seizoensouverture tussen Antwerp FC en Anderlecht, zo meldt Het Laatste Nieuws. Volgens het dagblad komen de Engelsen met één bepaald doel naar De Bosuil: de verrichtingen van Leander Dendoncker nauwlettend bestuderen.

Dendoncker, 22 jaar, zou hoog op de verlanglijst van José Mourinho staan. Anderlecht wil de middenvelder echter niet kwijt en vraagt daarom op papier 38 miljoen euro. Dat is volgens Het Laatste Nieuws echter een bedrag om geïnteresseerde clubs af te schrikken. Het dagblad gaat ervan uit dat de Brusselaars een bod vanaf 25 miljoen euro zullen accepteren, ook omdat Dendoncker zelf graag hogerop wil.

Dendoncker, een defensieve middenvelder, maakte in het seizoen 2013/14 zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht. De teller van de Belg staat inmiddels op 126 officiële optredens en 10 treffers, mede dankzij zijn liefst 56 wedstrijden in de afgelopen voetbaljaargang. Het contract van de tweevoudig Belgisch A-international loopt nog tot medio 2021 door.