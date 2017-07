Guardiola looft uitblinker: ‘Lastig een speler te vinden met zijn kwaliteiten'

Manchester City boekte woensdagnacht een eclatante oefenzege op Real Madrid. Kevin De Bruyne was met drie assists goud waard voor the Citizens en kon na afloop van het met 4-1 gewonnen duel met de Koninklijke dan ook rekenen op de complimenten van Josep Guardiola.

De Bruyne bereidde de eerste drie doelpunten voor. "Sinds mijn komst naar Manchester City heeft Kevin wedstrijden zoals deze afgeleverd, mits hij in de juiste gemoedstoestand is", zegt de manager in de Engelse media over de middenvelder. "Het is moeilijk om een speler te vinden met zijn kwaliteiten. Hij is een jongen die ervoor gaat, passes verstuurd, assists geeft; hij doet heel veel."

Guardiola verwacht in het nieuwe seizoen dan ook veel van de Belgisch international. De afgelopen voetbaljaargang in de Premier League was De Bruyne goed voor 6 doelpunten en 18 assists in 36 wedstrijden. "Hopelijk blijft zijn gemoedstoestand stabiel. Als hij zo positief blijft als in de laatste drie weken, is hij in staat om te doen wat hij wil", besluit de Spaanse oefenmeester.