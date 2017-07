Actief Juventus brengt bod van 20 miljoen euro uit: ‘Hij zal het bestuderen’

Juventus wil de selectie van Massimiliano Allegri nog steeds van nieuwe impulsen voorzien. De regerend landskampioen van Italië heeft een formeel bod van twintig miljoen euro op Keita Balde Diao uitgebracht. De 22-jarige aanvaller weigert al maandenlang een nieuw contract met Lazio te ondertekenen.

Het contract van Diao met Lazio loopt volgend jaar zomer ten einde. De club uit Rome hanteert in principe een vraagprijs van 25 miljoen euro voor de voormalig jeugdspeler van Barcelona. "We hebben een aanbieding voor Keita bij Lazio-voorzitter Claudio Lotito neergelegd. Hij zal het bestuderen", zo lichtte directeur Giuseppe Marotta toe.

Juventus versterkte zich tot dusver met Wojciech Szczesny, Rodrigo Betancur, Douglas Costa, Mattia De Sciglio en Federico Bernardeschi. De topclub uit Turijn nam tegelijkertijd afscheid van Daniel Alves, Neto en Leonardo Bonucci.

Diao wordt ook met AC Milan, Liverpool, AS Monaco en Internazionale in verband gebracht. Laatstgenoemde club wil Eder in een eventuele deal inzake de Senegalees international betrekken, maar de Italiaanse Braziliaan zag een dergelijke transfer niet zitten.