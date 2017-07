Mourinho houdt rekening met Ibrahimovic: ‘Daarom hebben we dat gedaan’

Zlatan Ibrahimovic maakt in het nieuwe jaar mogelijk zijn rentree in het shirt van Manchester United. De 35-jarige spits zit momenteel zonder club nadat hij in april een zware knieblessure opliep, maar Ibrahimovic revalideert bij de Engelse topclub en lijkt bij volledig herstel alsnog in aanmerking te komen voor een contract.

Ofschoon United deze maand 85 miljoen euro uittrok voor de komst van Romelu Lukaku, lijkt José Mourinho nog altijd rekening te houden met Ibrahimovic. "We hebben grof geld uitgegeven aan een spits, omdat het met spitsen zo zit dat je achterblijft zonder als je dat niet doet”, vertelt de Portugese manager tegen diverse Engelse media. "We hebben het ook gedaan vanwege de situatie met Zlatan. We kunnen ons het niet veroorloven om in de eerste zes maanden van het nieuwe seizoen zonder belangrijke, sterke spits te zitten."

Ibrahimovic tekende in de zomer van vorig een éénjarig contract op Old Trafford en kende met 28 doelpunten in 46 wedstrijden een indrukwekkend debuutjaar. Een zware knieblessure opgelopen in de Europa League-wedstrijd tegen Anderlecht in april maakte echter abrupt een einde aan zijn seizoen. United besloot de aflopende verbintenis van de vedette vervolgens niet te verlengen, maar bood hem wel de kans om bij de club aan zijn herstel te werken.