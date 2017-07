Kieft: ‘We moeten niet overdrijven, het is geen Cristiano Ronaldo’

Wim Kieft geniet bij vlagen van het spel van Hakim Ziyech, maar vindt de middenvelder van Ajax ook te risicovol spelen. Na afloop van het Champions League-duel tussen OGC Nice en Ajax (1-1) erkende de oud-aanvaller dat hij inzake Ziyech op twee gedachten hinkt. "Als je met Ziyech speelt, is het lekker om Lasse Schöne te hebben."

"Die neemt niet al te veel risico", vertelde de analist aan tafel bij Ziggo Sport. "Ziyech doet het eigenlijk alleen maar. Alles is bij hem een risico. Ook best vaak geniaal hoor, maar Marcel Keizer heeft in ieder geval genoeg keuzemogelijkheden." Kieft was te spreken over het spel van Donny van de Beek op de positie van Schöne, na de wissel van de Deen. "Vorig jaar heb je gezien dat Van de Beek op de plek van Schöne kan spelen. Hij is op zijn best als hij heel bepalend kan spelen."

De invalbeurt van David Neres kon Kieft ook bekoren. "Die gozer heeft een enorme drive. Die heeft niet elke speler. Hij is heel doelgericht en wil in iedere actie slagen. We moeten niet overdrijven, het is geen Cristiano Ronaldo. Dat is niemand. Het is een ander soort voetballer. Hij moet in staat zijn om veel goals te maken."

De return tussen Ajax en OGC Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.