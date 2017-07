‘Dutch-Machine’ maakt indruk: ‘Lopen is het eerste woord wat ik geleerd heb’

Jetro Willems maakte in de Eredivisie naam als krachtige linkervleugelverdediger en ook bij zijn nieuwe club Eintracht Frankfurt is de imposante fysiek van de Oranje-international niet onopgemerkt gebleven. Het heeft Willems zelf al een bijnaam opgeleverd, zo onthult hij in gesprek met BILD.

"De trainer noemt mij Dutch-Machine", zegt de geboren Rotterdammer, die vorige week voor ongeveer zeven miljoen euro de overstap van PSV naar Eintracht Frankfurt maakte. Willems kon naar eigen zeggen ook rekenen op belangstelling van hoger aangeslagen clubs, maar koos, mede op aanraden van zijn vader, bewust voor een tussenstap.

"Hij zei dat deze stap belangrijk voor me zou zijn en ik denk dat hij gelijk heeft. Ik heb eerder aanbiedingen ontvangen van andere clubs, maar ik was er toen nog niet klaar voor. Nu ben ik dat wel", zo geeft hij aan. Willems heeft goed contact met het thuisfront. "Mijn moeder belde me onlangs in de avond en vroeg me of ik al een beetje Duits kon. Ik vertelde haar dat lopen het eerste woord is wat ik hier geleerd heb. We trainen hier iets anders dan in Nederland, waar de focus meer ligt op de tactiek."