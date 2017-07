Conte: ‘Ik zou hem kopen, maar hij zou minimaal 135 miljoen euro kosten’

Chelsea trok deze maand minimaal 65 miljoen euro uit voor de komst van Álvaro Morata en lijkt daarmee zijn gewenste aanvalsleider reeds in huis te hebben. De verrichtingen van Harry Kane worden echter ook met grote interesse gevolgd vanuit West-Londen, al acht Antonio Conte de spits van stadsgenoot Tottenham Hotspur onhaalbaar.

De manager van Chelsea zegt evenwel gecharmeerd te zijn van de Engels international. "Voor mij is hij op dit moment een van de beste spitsen ter wereld", wordt de Italiaan geciteerd door de Daily Mirror. "Als ik één spits moest kopen, zou dat Harry Kane zijn. Hij is een complete aanvaller. Hij is fysiek sterk, zowel met als zonder bal. Hij vecht, is sterk in de lucht en acrobatisch op beide flanken. Hij is een complete speler. Hij zou op dit moment echter minimaal 135 miljoen euro kosten. Dat geeft aan dat hij een grote spits is."

De naam van Kyle Walker stond lang op het verlanglijstje van Chelsea, maar die koos er uiteindelijk voor Tottenham voor een bedrag van 56 miljoen euro te verruilen voor Manchester City. "Als je een rechtsback, een linksback of een centrumverdediger wil kopen, gaat dat je ook veel geld kosten", vervolgt Conte. "Als je Kyle Walker wil halen, dan weet je dat dat een dure aankoop zal zijn. We hebben geprobeerd Walker te halen. Het is moeilijk voor teams die hun selectie graag willen versterken."