‘PSV dreigt Zoet nog altijd kwijt te raken aan clubs uit drie landen’

Het is nog altijd niet zeker of Jeroen Zoet deze zomer bij PSV blijft. Volgens De Telegraaf is de doelman nog altijd in beeld bij diverse buitenlandse clubs. In Portugal, Spanje en Duitsland blijft hij vanwege zijn status als Oranje-international en eerdere optredens in de Champions League in beeld bij coaches, zo schrijft de krant.

Volgens het dagblad heeft Zoet alleen niet meer de status om voor meer dan vijf miljoen euro te worden verkocht. Het contract van de 26-jarige doelman met PSV loopt nog twee seizoenen door. Zoet heeft vier volledige seizoenen bij de Eindhovenaren achter de rug, na een uitleenperiode van twee jaar aan streekgenoot RKC Waalwijk.

Zoet, die onlangs werd gelinkt aan Benfica en sinds langere tijd bij Napoli in beeld is, sloot zelf onlangs niet een zomers vertrek uit. "Het moet een club zijn waar mijn gevoel honderd procent goed bij is en waar alles voor mij klopt." Zoet heeft een bijzondere band met Eindhoven, de stad waar een groot deel van het leven van de doelman zich heeft afgespeeld. "Aan de andere kant kan ik makkelijker dan anderen een stap naar het buitenland maken omdat ik nog geen gezin heb en thuis geen verantwoording hoef af te leggen."