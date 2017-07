‘Wens van Sneijder was voor zowel FC Utrecht als Ajax geen optie’

Wesley Sneijder had graag al in het tenue van FC Utrecht gespeeld, zo schrijft het Algemeen Dagblad donderdag. Volgens de krant had de middenvelder graag voor een half jaar in de Domstad getekend, om vervolgens vanaf januari de overstap naar de Major League Soccer te maken. Daar had zowel FC Utrecht als Ajax geen trek in.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Erik ten Hag het geen goed plan vond om slechts een half jaar over Sneijder te beschikken. De oefenmeester wilde de Oranje-international er graag voor één of twee seizoenen bij, maar stond weigerachtig tegenover het idee om zijn gehele elftal voor ongeveer vier maanden aan te passen aan Sneijder. Het langer vastleggen van de spelmaker was echter volstrekt onhaalbaar.

Ajax gaf bij Sneijders management al aan geen interesse te hebben, ook omdat de club met Klaas-Jan Huntelaar al een routinier terughaalde. Er is bovendien geen sprake van een tekort aan middenvelders in de selectie van Marcel Keizer en ook in Amsterdam staat men niet te springen om Sneijder een overbruggingsperiode van een half jaar aan te bieden.

Bondscoach Dick Advocaat heeft Sneijder duidelijk gemaakt dat hij alleen serieus in beeld blijft voor het Nederlands elftal als hij in Europa actief blijft. Over iets meer dan een maand speelt Nederland al tegen Frankrijk en Sneijder heeft spelritme nodig om van waarde te zijn, afgezien van het feit dat hij nog dolgraag een WK wil meemaken. Aan de andere kant wil hij zijn toekomst niet laten afhangen van één interland.