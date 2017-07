Nuytinck kan spoedig miljoenentransfer naar Serie A maken

Bram Nuytinck vervolgt zijn loopbaan mogelijk in de Serie A. De verdediger van Anderlecht heeft volgens De Telegraaf een aantrekkelijke aanbieding van Udinese op zak. Het contract van Nuytinck in Brussel loopt nog een jaar door.

Nuytinck, 27 jaar, staat na vijf jaar Andelecht open voor een nieuwe uitdaging. Belgische media schrijven donderdag dat Udinese bereid is om een bedrag van drie miljoen euro voor de verdediger te betalen. Nuytinck kende afgelopen seizoen een van zijn sterkste jaren in dienst van Anderlecht, dat zich tot kampioen van België kroonde.

Nuytinck maakte in het seizoen 2009/10 zijn opwachting in het betaald voetbal, in dienst van NEC. Na drie seizoenen maakte de verdediger de overstap naar Anderlecht, waar hij in vijf jaar tijd tot 158 officiële duels en 5 doelpunten kwam en tweemaal zowel de landstitel als de Super Cup won.