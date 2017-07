Real Madrid lijdt tegen Manchester City zwaarste oefenverlies in vijf jaar tijd

Real Madrid heeft de zwaarste oefennederlaag in vijf jaar tijd geleden. Precies vijf jaar na de 5-2 nederlaag tegen Benfica in Lissabon verloor het team van Zinédine Zidane met 1-4 van Manchester City. De eerste helft van het International Champions Cup-duel in het Los Angeles Memorial Coloseum eindigde doelpuntloos, maar na rust ging het team van Josep Guardiola flink tekeer. De Champions League-winnaar kon pas in de slotminuten wat terugdoen.

De eerste helft was zeker onderhoudend, maar het scorebord in Los Angeles kwam niet in beweging. Zowel Keylor Navas als Ederson werd aan het werk gezet, al leidde dat niet tot een doelpunt. De beste kansen waren voor Manchester City: Navas redde in de 21e minuut uitstekend op een inzet van Gabriel Jesus en was enkele minuten later ook attent op een schot van Sergio Agüero. Het team van Zidane zocht eveneens het vijandelijke doel op, maar kwam niet verder dan enkele halve kansen.

In de tweede helft nam Manchester City afstand van Real Madrid. Een krachtige kopbal van John Stones na een corner van Kevin De Bruyne kon door Kiko Casilla half worden gekeerd, waarna Nicolás Otamendi toesloeg: 0-1. Zeven minuten later was het weer raak. De Bruyne stuurde de actieve Raheem Sterling weg en de Engelsman maakte oog in oog met Casilla geen fout: 2-0. Twee minuten later was De Bruyne dicht bij de 0-3, na uitstekend voorbereidend werk van Danilo en Gabriel Jesus.

Zidane antwoordde met liefst tien wissels, maar de vele wijzigingen sorteerden niet het gewenste effect. Eén minuut na een vrije trap van De Bruyne op de paal, via de hand van Casilla, maakte Stones er op aangeven van de Belg 0-3 van. Guardiola gaf vervolgens diverse jongelingen de kans, zoals Oleksandr Zinchenko en Brahim Diaz, en zag hoe laatstgenoemde de 0-4 voor zijn rekening nam. Na een één-twee met de eveneens ingevallen Patrick Roberts schoot de Spanjaard het leer schitterend in de bovenhoek. De eretreffer van Óscar Rodríguez Arnaiz, vanaf een meter of 25, mocht er ook absoluut zijn.