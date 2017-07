Schöne: ‘Het is mooi dat Donny hem kan maken, dat raakt je wel’

Lasse Schöne is niet echt tevreden met het gelijkspel van Ajax tegen OGC Nice. De eerste Champions League-ontmoeting eindigde op Franse bodem in een 1-1 gelijkspel. "Vooraf hadden we hiervoor getekend, maar er had meer ingezeten", zo oordeelde de middenvelder na afloop van de krachtmeting, in gesprek met AT5.

Na de 1-0 van Mario Balotelli speelde Nice met meer zelfvertrouwen en ging het team van Lucien Favre iets meer naar voren spelen. "Daar hadden wij iets meer moeten afwachten, want Nice wilde niet zoveel. Ze waren echt aan het wachten op de counter. Daar waren we een paar keer slordig", erkende de Deen.

In de tweede helft maakte Ajax een betere indruk, en scoorde Donny van de Beek, de boezemvriend van Abdelhak Nouri. "Het is mooi dat Donny hem kan maken. Dat raakt je wel. Je kan wel zeggen dat het een goal was voor Appie." Schöne gaat ervan uit dat Ajax het volgende week woensdag afmaakt. "Nice wil liever afwachten op de counter, maar nu moeten ze in de ArenA. We moeten iets zuiniger zijn in het balbezit en Nice aan het lopen krijgen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we doorgaan."

De return tussen Ajax en OGC Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.