Verenigde Staten winnen Gold Cup na laat doelpunt tegen Jamaica

De Verenigde Staten hebben voor de zesde keer de Gold Cup gewonnen. De ploeg van bondscoach Bruce Arena versloeg woensdag (plaatselijke tijd) Jamaica in de finale van het tweejaarlijkse kampioenschap van de CONCACAF, de federatie voor lidstaten in Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Het duel in het Levi's Stadium in Santa Clara eindigde in 2-1.

Team USA kwam op slag van rust op 1-0 door Jozy Altidore. De aanvaller schoot een vrije trap over de muur in de linkerbovenhoek, onhoudbaar voor doelman Dwayne Miller. Halverwege de tweede helft kwamen de Jamaicanen op gelijke hoogte. Je-Vaughn Watson nam een corner van Kemar Lawrence meteen op zijn voet en tikte de bal achter Tim Howard.

Vlak voor tijd sloegen de Amerikanen nog eens toe. Met een hoog schot van dichtbij, nadat de bal was blijven liggen in het zestienmetergebied, bracht Jordan Morris de Gold Cup na de zege van Mexico in 2015 weer terug naar de Verenigde Staten. In de extra tijd wist Jamaica het verlies niet meer te keren.