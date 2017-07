Dubbelslag van Marchisio helpt Juventus langs Paris Sain-Germain

Paris Saint-Germain heeft vier dagen na het oefenverlies tegen Tottenham Hotspur (2-4) opnieuw een nederlaag moeten slikken. Juventus boekte mede dankzij twee doelpunten van Claudio Marchisio een 2-3 zege in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. De middenvelder zette in de 89e minuut de eindstand op het scorebord.

Juventus startte energiek aan de International Champions Cup-wedstrijd, met een goede kans voor Paulo Dybala. De inzet van de Argentijn ging maar net langs de verre hoek. PSG, met Daniel Alves aanvankelijk op de bank, antwoordde via mogelijkheden voor Blaise Matuidi en de zeer actieve Ángel Di Maria. Alphonse Areola werd vervolgens aan het werk gezet door Dybala, die eerst een vrije trap gekeerd zag worden en daarna het leer naast schoot.

Het team van Massimiliano Allegri was de gevaarlijkste ploeg in de eerste 45 minuten en de voorsprong op slag van rust was dan ook verdiend. Na een één-twee met Dybala schoot Higuaín de bal laag achter Areola: 0-1. Allegri wijzigde zijn team na rust op tien posities, terwijl collega Unai Emery voor acht veranderingen aan de kant van PSG koos. De Parijzenaars kwamen in de beginfase goed weg toen Stefano Sturaro de bal op aangeven van Mattia De Sciglio op de paal mikte.

PSG kwam in de 53e minuut op gelijke hoogte: na voorbereidend werk van Di Maria en Layvin Kurzawa kon Gonçalo Guedes voor de 1-1 zorgen. Juventus nam nog geen tien minuten later weer de leiding. Kurzawa verloor de bal, waarna Marchisio een goede actie van Moise Kean uitstekend kon afronden. Een rake kopbal van Javier Pastore, uit een pass van Kurzawa, in de tachtigste minuut leek ook de eindstand in Florida te worden, maar na een charge van Presnel Kimpembe op Kean schoot Marchisio het leer vanaf elf meter binnen en stapte PSG weer als verliezer van het veld: 2-3.