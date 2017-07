Neymar toont waarde en schiet Barcelona ook langs Manchester United

Barcelona heeft Manchester United de eerste oefennederlaag van het nieuwe seizoen bezorgd. Het team van coach Ernesto Valverde was in het FedEx Field in Landover met minimaal verschil te sterk voor de Engelsen, dankzij een doelpunt van Neymar: 1-0. De Braziliaan, die nog altijd gelinkt wordt aan een vertrek naar Paris Saint-Germain voor een bedrag van 222 miljoen euro, had afgelopen weekeinde ook al twee keer gescoord tegen Juventus (1-2).

José Mourinho opteerde in het International Champions Cup-duel voor acht wijzigingen ten opzichte van de oefenwedstrijd tegen Real Madrid, dat na strafschoppen werd verslagen. Michael Carrick, Marcus Rashford en Jesse Lingard waren de enige spelers die hun plek behielden. Ook Barcelona koos aanvankelijk voor zes andere namen ten opzichte van de basiself in de krachmeting met Juventus. Jasper Cillessen was de enige voetballer van de Catalanen die het duel met United volledig zou uitspelen.

United begon positief aan het duel, maar Barcelona controleerde al snel de wedstrijd. David de Gea werd aan het werk gezet door Lionel Messi, Neymar en Luis Suárez, terwijl Cillessen een goed antwoord had op pogingen van Paul Pogba en Marcus Rashford. Daarna was het eenrichtingsverkeer richting het doel van De Gea, die niet kon voorkomen dat Neymar voor de 1-0 zorgde. Antonio Valencia onderschepte een pass van Messi, maar raakte de bal kwijt aan Neymar. De Braziliaan profiteerde optimaal: 1-0.

De Gea voorkwam drie minuten voor rust dat een acrobatische inzet van Suárez de 2-0 betekende. Barcelona opteerde tijdens de onderbreking voor liefst tien veranderingen, terwijl Mourinho zijn elftal op vijf posities wijzigde. De vele wissels sorteerden na rust effect op het spel en het tempo van de wedstrijd. United was niet in staat om het scorebord in beweging te krijgen. Anthony Martial, Andreas Pereira en Pogba hadden kunnen scoren, maar waren niet bij machte om Cillessen te verontrusten. Paco Alcácer liet de kans op 2-0 liggen, toen hij Eric Bailly door de benen speelde en vervolgens het leer niet achter Sergio Romero kon krijgen.