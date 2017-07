OGC Nice baalt: ‘Het was niet eens een honderd procent kans’

Ajax stapte woensdagavond als morele winnaar van het veld. Het team van Marcel Keizer heeft dankzij een doelpunt van Donny van de Beek een betere uitgangspositie voor het weerzien tussen OGC Nice en Ajax in de derde voorronde van de Champions League, volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA. Lucien Favre is teleurgesteld.

"Ja, ik ben teleurgesteld", erkende de oefenmeester van OGC Nice na afloop. "We hebben op een domme manier een tegendoelpunt geïncasseerd." Doelman Yoan Cardinale, die in de eerste helft ook al niet heel zeker oogde, werkte de bal na een voorzet richting Van De Beek, die direct reageerde en raak schoot in het lege doel.

"Het was niet eens een honderd procent kans. Maar het is niet anders." De inzet van zijn spelers kon Favre wel bekoren. "Sommige spelers hadden aan het einde van de tweede helft nauwelijks energie over. Ajax speelde in een heel hoog tempo. We speelden ons eigen spel, maar het had nog beter gekund. Vooral richting het doel van de tegenstander."

Favre ziet zeker nog kansen in Amsterdam. "Alles is mogelijk. We moeten minimaal één keer scoren", benadrukte de oefenmeester van de Zuid-Fransen. "We gaan deze wedstrijd goed analyseren. We zullen Ajax niet moeten laten voetballen, dat is wat ze graag willen. Maar tegelijkertijd waren ze agressief zodra wij de bal hadden. We moeten dit aspect snel verbeteren."