Keizer stond verbaasd: ‘Ik dacht: ’hoe kan dit ineens vijf minuten voor tijd?‘’

Ajax heeft woendagavond in de derde voorronde van de Champions League een bemoedigend resultaat meegenomen uit Frankrijk. In een sterke tweede helft zorgde Donny van de Beek voor een belangrijk uitdoelpunt tegen OGC Nice: 1-1. Marcel Keizer, die officieel debuteerde als opvolger van Peter Bosz, was niet te spreken over de eerste helft, waarin Mario Balotelli de 1-0 maakte.

"We probeerden heel geforceerd de middenvelders te vinden, terwijl Nice totaal geen druk gaf. Dan moet je meer geduld hebben en wachten tot er ruimte komt op het middenveld. Na rust ging het beter", zo analyseerde Keizer voor de camera van Ziggo Sport. Na de 1-1 van Van de Beek had er in de optiek van de oefenmeester meer ingezeten. "Na de goal ga je sowieso makkelijker voetballen. En ik denk dat we vaker hadden moeten scoren. Mogelijkheden werden niet goed uitgespeeld."

Ajax ontsnapte in de slotminuten aan een tweede tegentreffer. Keizer zag hoe het team compleet ongeorganiseerd stond. "Middenvelders gingen uit positie lopen. Ik dacht hoe kan dit in een keer vijf minuten voor tijd? Dan krijgen zij nog een gigantische kans en zijn er een paar gevaarlijke voorzetten." Al met al is Keizer tevreden over het resultaat, mede door de zware weken na de tragedie rondom Abdelhak Nouri. "Wij weten ook dat we veel beter kunnen, maar het is een begin."

De return tussen Ajax en OGC Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.