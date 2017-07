Van de Beek: ‘Dit was voor Ajax en iedereen, maar vooral voor Appie’

Donny van de Beek nam woensdagavond de gelijkmaker in eerste Champions League-duel tussen OGC Nice en Ajax (1-1) voor zijn rekening. De middenvelder droeg zijn doelpunt op aan Abdelhak Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft overgehouden aan een hartfalen.

Van de Beek beelde na zijn treffer in de Allianz Riviera het getal 34 uit, dat staat voor het rugnummer van Nouri. "Het was een belangrijke goal, die hadden we nodig. Deze was voor Ajax en iedereen, maar vooral voor Appie en zijn familie. Wij als team willen hun echt steunen", vertelde Van de Beek aan Ziggo Sport.

"Ik was best wel emotioneel. Dit doelpunt was voor hen. Het is heel moeilijk voor me. Ik wil het over de wedstrijd hebben en ben niet in staat om over dit onderwerp te praten." Hij ziet de 1-1 als een goede uitgangspositie voor volgende week. "In de eerste helft hadden we het moeilijk en speelden we het niet goed uit, maar in de tweede helft kantelde het en hadden we de tweede kunnen maken. Dit is een goede uitgangspositie om het in de ArenA af te maken."

De return tussen Ajax en OGC Nice is over exact een week in Amsterdam. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs om een plek in de groepsfase van de Champions League.