‘Vanmiddag hebben we 0-0 gespeeld tegen Feyenoord. Nee, echt waar’

In een besloten oefenwedstrijd speelde Feyenoord woensdagmiddag met 0-0 gelijk tegen Plymouth Argyle. Het duel was vooraf niet aangekondigd, maar werd door de League One-club bekendgemaakt via Twitter. "Vanmiddag hebben we met 0-0 gelijkgespeeld tegen de Nederlandse kampioen Feyenoord. Nee, serieus, echt waar", schrijft de club met een knipoog en gepaste trots.

Feyenoord begon het duel onder meer met Nicolai Jörgensen, Miquel Nelom en Sofyan Amrabat. De wedstrijd vond plaats op Varkenoord. Plymouth had in Nederland oefenduels gepland met FC Emmen en FC Twente, maar die duels werden verboden door de burgemeesters. Te veel supporters met stadionverboden zouden zijn meegereisd vanuit Engeland. Derek Adams, de trainer van Plymouth, is blij dat Feyenoord wilde oefenen.

"We hebben een aantal clubs uit de Eredivisie benaderd en Feyenoord reageerde op ons. Giovanni van Bronckhorst wilde een aantal van zijn spelers speeltijd geven en wij hadden een wedstrijd nodig. Het was een competitief duel voor ons", vertelt Adams op de clubsite. "Feyenoord heeft uitstekende faciliteiten en de spelers genoten ervan om de strijd aan te gaan met een club die net kampioen is geworden. We speelden tegen een ploeg die komend seizoen uitkomt in de Champions League."

Plymouth kreeg zelfs kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken, vertelt de trainer. "We moesten balbezit houden en kansen creëren. Dat is precies wat we deden. Wij hadden de betere kansen. Met drie goede mogelijkheden hadden we kunnen scoren", blikt Adams terug. "In verdedigend opzicht hebben we het goed gedaan. Ik ben blij met hoe deze dag is verlopen." Feyenoord sluit de voorbereiding zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Op zaterdag 5 augustus wacht het duel met Vitesse om de Johan Cruijff Schaal, waarna de Eredivisie op 13 augustus begint met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.