Denswil schittert met twee goals in doelpuntrijke wedstrijd tegen Elia

De eerste ontmoeting tussen Club Brugge en Medipol Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in België eindigde woensdagavond in 3-3, mede dankzij twee doelpunten van Stefano Denswil en één treffer van Eljero Elia. De door Hamburger SV begeerde verdediger maakte in wellicht wel zijn laatste duel voor blauw-zwart zowel de 1-0 als de 3-3 uit een vrije trap.

Club Brugge kon niet beter aan het nieuwe seizoen beginnen, met een uitstekende eerste helft. Het team van Ivan Leko ging er vanaf de eerste minuut vol tegenaan en nam na zes minuten reeds de leiding. Na snel spel van Lior Refaelov ontving Dennis de bal en de nieuwkomer schoot het leer onhoudbaar in de verste hoek achter Volkan: 1-0. Zes minuten later kwamen de Bruggelingen goed weg, toen Elia de paal raakte.

Denswil verdubbelde luttele minuten later de voordelige marge. De verdediger schoot de bal uit een vrije trap op heerlijke wijze in de hoek: 2-0. Daarna liet het enthousiaste Club Brugge zich echter meer en meer wegdrukken door het bezoek uit Turkije, dat echter het vizier niet op scherp had staan. Een inzet van Elia ging rakelings naast en vlak daarna mikte Visca het leer in het zijnet.

Club Brugge begon niet scherp aan de tweede helft en werd bovendien flink onder druk gezet. Na 59 minuten verkleinde Basasekhir de nadelige marge; na balverlies van Marvelous Nakamba was het Mossoro die voor de 2-1 zorgde. De mooie uitgangspositie van de thuisploeg werd vier minuten later pijnlijk uitgewist. Björn Engels en Helibelton Palacios letten niet op, waarna Elia een verdwaalde bal afrondde: 2-2.

Wat begon als een droomavond werd uiteindelijk een ietwat pijnlijke avond voor Club Brugge. De spelers van Leko probeerden wel te jagen, maar werden weggetikt door de Turken. In de 74e minuut mocht Mossoro zijn tweede van de avond maken van de Brugse defensie, met Brandon Mechele in een ongelukkige rol: 2-3. Er ontstond toch nog vreugde in het Jan Breydel Stadion. Denswil mikte het leer uit een vrije trap opnieuw achter Volkan, die wederom te laat was en geen antwoord had op de lage inzet.