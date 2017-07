Ajax komt bovendrijven en laat kansen op overwinning liggen

Ajax heeft een relatief goede uitgangspositie behaald in de derde voorronde van de Champions League. Op bezoek bij OGC Nice speelde de ploeg van Marcel Keizer met 1-1 gelijk, na doelpunten van Mario Balotelli en Donny van de Beek. Ajax speelde ondermaats in de eerste helft, maar kwam na rust bovendrijven en liet enkele goede kansen op de overwinning liggen. De Eredivisionist hoopt het karwei volgende week af te maken.

Het hoofd stond de afgelopen weken bij Ajax niet naar de derde voorronde van de Champions League. Het dramatische nieuws over Abdelhak Nouri wierp een schaduw over het affiche. De middenvelder werd in de Allianz Riviera vooraf geëerd door de supporters van beide clubs en door de spelers van Nice, die tijdens de warming-up een speciaal shirt droegen om hun steun te betuigen. In een rommelige openingsfase mocht Ajax proberen het spel te maken. De bezoekers zetten vroeg druk, terwijl Nice terugzakte.

Tot grote kansen leidde dat veldoverwicht nauwelijks. Een slap rollertje van Amin Younes zeilde naast en Lasse Schöne testte doelman Yoan Cardinale met een hard afstandsschot. Tussendoor schoot Balotelli hoog over en zorgde Vincent Koziello voor het eerste schot op doel voor Nice. Daar kende André Onana echter geen problemen mee. Zonder serieuze mogelijkheden leek de eerste helft doelpuntloos te eindigen, maar Balotelli bepaalde anders. Jean Seri verraste Nick Viergever met een schijnbeweging en bracht de bal voor, waarna de Italiaan van dichtbij afrondde.

In het restant van de eerste helft slaagde Ajax er niet in om de klap te verwerken. Nice kreeg nog een kans via Valentin Eysseric, terwijl de ploeg iets daarvoor tevergeefs schreeuwde om een strafschop na een ingreep van Donny van de Beek. Het slordige Ajax, met debuterend trainer Keizer op de bank, moest na rust uit een ander vaatje tappen. Dat deed het ook. Binnen vier minuten zorgde Van de Beek voor de 1-1 en daarna voetbalde Ajax een stuk gemakkelijker en hing een Amsterdamse zege nadrukkelijker in de lucht dan een overwinning van Nice.

Het doelpunt van Van de Beek kwam voort uit een voorzet van Justin Kluivert. Doelman Cardinale, die in de eerste helft ook al niet heel zeker oogde, werkte de bal richting Van De Beek, die direct reageerde en raak schoot in het lege doel. Hij droeg het doelpunt op aan zijn boezemvriend Nouri. Ajax voetbalde met frisse moed en zocht naar de 1-2. Davinson Sánchez dacht die voor zijn rekening te nemen, maar kopte snoeihard op de lat. Invaller Frenkie de Jong kreeg ook een goede kans, maar Cardinale pareerde zijn inzet. Alassane Pléa schoot aan de overzijde in blessuretijd voorlangs en liet na Nice de zege te bezorgen.