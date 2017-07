Klopp: ‘Hij is waarschijnlijk de meest bijzondere speler uit zijn land’

Jürgen Klopp heeft een rotsvast vertrouwen in Mohamed Salah. De rechtsbuiten, voor 42 miljoen euro overgekomen van AS Roma, zal volgens de trainer van Liverpool niet gebukt gaan onder de druk na zijn toptransfer. De Egyptenaar is na Christian Benteke (46,5 miljoen euro) de duurste aankoop ooit van the Reds en dus zijn de verwachtingen op Anfield hooggespannen.

In gesprek met de Egyptische media spreekt Klopp het geloof uit dat zijn nieuwe pupil zich staande zal houden. "Dit is een speler met ervaring in de Premier League, de Serie A en de Champions League. Hij weet hoe hij moet omgaan met druk", verzekert de Duitser. "Hij is waarschijnlijk de meest belangrijke en bijzondere speler in zijn thuisland. Spelen voor Egypte brengt ook druk met zich mee, vanwege de gigantische steun en belangstelling voor het team."

"Mo heeft die druk op zijn schouders gedragen als international en hij is erbovenuit gestegen", constateert Klopp, die stelt dat de transfersom geen extra druk met zich meebrengt voor Salah. "Zelfs als dat wel zo zou zijn, uit de buitenwereld dan, is dit een speler met de mentaliteit, houding en ervaring om ermee om te gaan en alsnog te floreren. Ik geniet erg van zijn houding. Die is van wereldklasse. Ik verwacht dat dat zo blijft."