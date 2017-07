Steenrijke eigenaar realiseert een na duurste transfer: ‘Barça kwam te vroeg'

Stade Rennes blijft buitengewoon actief op de transfermarkt. De Ligue 1-club heeft zich woensdag versterkt met Ismaïla Sarr, die voor een geschat bedrag van zeventien miljoen euro overkomt van FC Metz. Daarmee is Sarr na de geflopte Lucas Severino (21,3 miljoen euro in 2000) de duurste clubaankoop ooit.

Stade Rennes staat onder leiding van de steenrijke kunstverzamelaar François Pinault en zijn zoon François-Henri Pinault, die samen goed zijn voor 18,7 miljard euro en daarmee na de eigenaars van Manchester City de meest vermogende van Europa zijn. De nummer negen van het afgelopen seizoen versterkte zich reeds met Hamari Traoré, Brandon, Benjamin Bourigeaud en Faitout Maouassa. Met de komst van Sarr komen de zomerse uitgaven op bijna 33 miljoen euro. De negentienjarige buitenspeler debuteerde vorig seizoen in het betaald voetbal en kwam in zijn debuutseizoen tot 31 duels, 5 doelpunten en 5 assists.

De rijkste clubeigenaars van Europa. De bedragen zijn in euro's en grotendeels afkomstig van Forbes.

Sarr, zesvoudig international van Senegal, noemt het een groot genoegen om bij Stade Rennes te tekenen. "Het avontuur gaat spoedig beginnen en ik voel me al rood en zwart. Een jaar geleden verliet ik Senegal om naar Metz te gaan en ik liet mijn familie daar achter. Ik moest me aanpassen aan een nieuwe omgeving. Ik ben vandaag de dag gelukkig en mijn ouders zijn trots op me", vertelt de miljoenenaanwinst op de clubsite.

"Stade Rennes is een club waar ik mezelf kan ontwikkelen. Ik moet op defensief vlak nog sterker worden en ik moet meer gedecideerd zijn wanneer ik het doel opzoek. Ik ben ervan overtuigd dat ik zal slagen onder trainer Christian Gourcuff. Ik kreeg de kans om naar Stade Rennes te gaan en ik ben er trots op dat ik daarvoor heb gekozen", aldus Sarr, die bevestigt dat ook Barcelona interesse in hem had. "Maar het was te vroeg om Metz te verlaten voor Barcelona."

