Gehele Allianz Riviera staat stil bij situatie van Abdelhak Nouri

De spelers en supporters van OGC Nice en de meegereisde fans van Ajax staan woensdagavond in de Allianz Riviera stil bij de situatie van Abdelhak Nouri. Tijdens de warming-up droegen de spelers van Nice een shirt met de tekst 'Stay Strong Appie', terwijl de fans klapten en de meegereisde aanhangers van Ajax een groot spandoek hebben opgehangen ter ere van Nouri.

Het seizoen gaat beginnen. Met Appie in onze gedachten gaan we de strijd aan. ?????? #UCL #nicaja #wijzijnajax pic.twitter.com/gGm2acoTZV

Para pemain OGC Nice menggunakan baju Stay Strong Appie. Football is all about respecting others. Well played. #CJM pic.twitter.com/sWNMt3wK5C