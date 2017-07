‘City Football Group stuurt kersverse aankoop door naar FC Groningen’

FC Groningen lijkt zich op korte termijn te versterken met Uriel Antuna. In navolging van ESPN maakt ook RTV Noord woensdagavond melding van gesprekken tussen de Mexicaanse buitenspeler en de Eredivisionist. De negentienjarige jeugdinternational werd twee weken geleden vastgelegd door de City Football Group.

Dat bedrijf is eigenaar van verschillende voetbalclubs, waaronder Manchester City en het Amerikaanse New York City FC. Het lijkt aannemelijk dat Antuna op korte termijn een contract tekent bij de Engelse grootmacht, maar op dit moment is het nog niet officieel bekend waar hij naartoe gaat. Desondanks zou Groningen al op het vinkentouw zitten om de aanvaller op tijdelijke basis over te nemen. Algemeen directeur Hans Nijland wil niet ingaan op namen.

Antuna werd overgenomen van de Mexicaanse club Santos Laguna. De voorzitter van die club, Alejandro Irarragorri, zei onlangs te verwachten dat de jongeling naar Girona of NAC Breda zou gaan: twee partnerclubs van Manchester City in Europa. Vorig seizoen kwam de vleugelaanvaller tot slechts twintig minuten speeltijd, maar op het WK Onder-20 in Zuid-Korea kwam hij in alle vijf duels voor Mexico in actie en trok hij de aandacht van meerdere clubs.