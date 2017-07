Willem II doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van GA Eagles

Willem II huurt Pedro Chirivella voor één seizoen van Liverpool. De twintigjarige middenvelder uit Spanje werd het afgelopen halfjaar door de Engelsen nog verhuurd aan Go Ahead Eagles. Bij Willem II wordt Chirivella herenigd met Daniel Crowley, die evenals Chirivella de tweede seizoenshelft op huurbasis uitkwam voor de Deventernaren.

Chirivella stroomde op zevenjarige leeftijd de jeugdopleiding van Valencia binnen. Op zijn achttiende lijfde Liverpool de defensieve middenvelder in. In het seizoen 2015/16 maakte Chirivella zijn debuut voor the Reds. Hij kwam in actie in de Premier League, FA cup en de Europa League.

"We waren nog op zoek naar een defensieve middenvelder", vertelt technisch directeur Joris Mathijsen via de officiële kanalen van Willem II. "We zijn uiteraard blij dat we met Pedro een speler in huis halen die op die positie kan spelen." Chirivella sluit donderdagochtend meteen aan bij de training.