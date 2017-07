‘Milan ziet vraagprijs van acht miljoen euro voor El Ghazi niet als obstakel’

Anwar El Ghazi kan rekenen op belangstelling van AC Milan. De kooplustige club uit Italië kan de ex-Ajacied, die nog tot medio 2021 vastligt bij OSC Lille, zonder veel problemen overnemen, zo meldt Sky Italia woensdagmiddag.

De 22-jarige aanvaller heeft geen toekomst bij Lille, waar hij niet in de plannen van coach Marcelo Bielsa voorkomt. Naar verluidt is de Nederlander voor acht miljoen euro af te halen in de Noord-Franse stad. Dat is één miljoen meer dan Lille afgelopen januari betaalde aan Ajax. De afkoopsom van El Ghazi is in elk geval geen probleem voor Milan, zo verzekert het Italiaanse medium.

De overstap wordt waarschijnlijker door de goede banden die Milan heeft met zaakwaarnemer Jorge Mendes. El Ghazi, in het verleden vaker gelinkt aan de Italiaanse topclub, zit in de stal van de invloedrijke agent. Naast de Nederlander wordt namelijk ook protegé Renato Sanches van Bayern München genoemd als mogelijke versterking van i Rossoneri. El Ghazi wordt, in tegenstelling tot de jonge Portugees, in San Siro echter gezien als breedteversterking.