PSV geeft jeugdexponent na dertien jaar contract en huurt Noors talent

PSV heeft Gökhan Kardes een contract voor één seizoen gegeven, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. De verdediger behoort sinds enkele jaren tot de selectie van Jong PSV, waar hij vorig seizoen zes duels namens speelde in de Jupiler League.

De Turkse Belg heeft als doel meer ervaring op te doen in de Jupiler League. "Ik ben heel blij dat ik een contract kan tekenen bij de club waar ik al dertien jaar speel. Mijn broer (Burak, red.), die in Turkije speelt, speelde in het verleden ook in de jeugd van PSV en hij heeft me aangeraden zolang als het kan bij de club te blijven", zegt Kardes op de clubwebsite.

DONE DEAL! PSV heeft Gökhan Kardes een eenjarig contract gegeven! De verdediger van Jong PSV maakt al dertien deel uit van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. [Foto via @psv] #kardes #psv Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 26 Jul 2017 om 8:37 PDT

"De club is echt heel groot en goed voor je", vervolgt de twintigjarige Kardes. "Nu is het aan mij om me komend seizoen te blijven ontwikkelen en meer minuten te maken", aldus de centrale verdediger, die al dertien seizoenen in de jeugdopleiding van PSV speelt en van een ernstige knieblessure is hersteld.

Ook heeft PSV Mathias Kjölö een seizoen gehuurd van Valerenga. De zestienjarige middenvelder, die eerder al stage liep in Eindhoven, is blij met de overgang: "Toen ik hier op stage was, heb ik meegespeeld met een toernooi. Daar heb ik een ontzettend goed gevoel aan overgehouden", legt Kjölö, die komende week voor het eerst aansluit bij het Noorse beloftenelftal, zijn keuze voor PSV uit op de clubsite. "PSV voelt als een familie. Ook de goede ervaren trainers hier spreken me erg aan."