Brands: ‘We willen alleen daar nog iemand hebben en dan zijn we tevreden’

PSV zag van de basisploeg van vorig seizoen Héctor Moreno, Andrés Guardado en Jetro Willems al vertrekken, terwijl spelers als Luuk de Jong, Gastón Pereiro, Jeroen Zoet en Santiago Arias ook regelmatig het onderwerp zijn van transfergeruchten. Technisch manager Marcel Brands geeft echter aan dat er op dit moment niets speelt, terwijl hij zelf alleen nog op zoek is naar een vervanger van Willems.

“Geen enkele club heeft zich bij ons gemeld voor een speler”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. “In principe zijn we zelf zowel in de aanval als op het middenveld ook klaar. We willen alleen voor Jetro Willems nog een vervanger halen en dan zijn we tevreden. In deze periode komen er heel veel geruchten voorbij, ik lees zelfs transfersommen die wij aan onze spelers hebben gehangen, allemaal onzin. Wij hebben verder niemand meer op ons lijstje die we per se willen verkopen.”

PSV zou zijn zinnen hebben gezet op de komst van Nicolás Tagliafico, die eerder ook al in beeld was bij Feyenoord als opvolger van Terence Kongolo. Als de verdediger van Independiente niet haalbaar blijkt voor de Eindhovenaren, geldt Chelsea-verdediger Kenedy ook als een kandidaat om de linksbackpositie te komen versterken.

Terwijl naast de bovengenoemde spelers ook Remko Pasveer, Menno Koch en Rai Vloet definitief vertrokken uit het Phillips Stadion, lijkt de periode van Adam Maher bij PSV eveneens voorbij te zijn. De middenvelder werd vorig seizoen al verhuurd aan Osmanlispor en is niet opgenomen in de selectie voor het Europa League-duel met NK Osijek.