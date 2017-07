‘Zidane probeerde me nog over te halen, maar ik moest aan mezelf denken’

Danilo mag zich sinds zondag speler van Manchester City noemen. De rechtsback maakte de overstap van Real Madrid en tekende een vijfjarig contract bij de club van manager Josep Guardiola. Chelsea was ook geïnteresseerd in de Braziliaan, maar volgens diverse Britse media genoot City altijd al de voorkeur bij Danilo. De verdediger geeft woensdag zelf aan dat de keuze inderdaad simpel was.

"Het was helemaal niet moeilijk om City te verkiezen boven Chelsea", wordt Danilo geciteerd door Sky Sports. "Het moment dat City me belde en Pep me belde, wist ik wat me te doen stond. De woorden van de manager motiveerden me om er klaar voor te zijn." De vijftienvoudig international, die ook de interesse van Juventus genoot, speelde sinds 2015 voor de Koninklijke en kwam tot 41 competitieduels.

"Het ging allemaal heel snel", vervolgt de 26-jarige rechtervleugelverdediger. "Ik was aan het trainen met Real Madrid en Pep belde en toen was ik gemotiveerd om de transfer te realiseren en met hem samen te werken. Zinédine Zidane heeft me geprobeerd over te halen om te blijven, maar ik was er zeker van dat ik de overgang moest maken. Ik moest een beetje meer aan mezelf gaan denken en naar een club gaan waar er meer mogelijkheden voor mij waren."