‘De vier jaar dat Ajax een zekerheid was in de CL is voor mijn tijd geweest’

Ajax wacht woensdagavond de confrontatie met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League. Donny van de Beek, die de plek van Davy Klaassen heeft ingenomen op het middenveld van de Amsterdammers, kijkt met vertrouwen vooruit naar het treffen met de Fransen. Volgens de jongeling moet Ajax weer in het miljardenbal gaan acteren.

"Dit seizoen moet het gebeuren", zegt Van de Beek in gesprek met Voetbal International. "Zo voelt het echt. Ook als ploeg. Sinds ik bij Ajax speel, gaat het om spelen om de prijzen. We hebben nu al een paar jaar geen prijs gepakt en daar moet dit seizoen verandering in komen. De landstitel telt, maar dat niet alleen."

Van de Beek doelt hiermee op plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. "De vier jaar dat Ajax onder Frank de Boer een zekerheid was in de Champions League is voor mijn tijd geweest, dus ik wil zelf ook dolgraag op dat hoogste niveau spelen. Dat geldt voor meer spelers en daarom is ons eerste doel om ons te plaatsen voor de groepsfase."

"Eenvoudig zal dat niet zijn", constateert de twintigjarige middenvelder met de confrontatie met de nummer drie van Frankrijk van vorig seizoen in het vooruitzicht. "Nice is een sterke tegenstander, maar toch ben ik positief gestemd. We hebben in de Europa League laten zien dat we Europees tot veel in staat zijn en het basiselftal is grotendeels intact gebleven. Dat moet vertrouwen geven."