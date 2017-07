Monaco weerspreekt verhalen: ‘Ik verzeker je dat er geen akkoord is’

Kylian Mbappé zou volgens GFFN zeer verrast zijn dat AS Monaco hem wellicht gaat verkopen aan Real Madrid, maar Vasil Vasilyev, vicevoorzitter van de Franse landskampioen, meldt woensdag op een persconferentie dat de club momenteel in gesprek is met de gewilde spits om zijn verbintenis te verlengen. Een transfer van 180 miljoen euro naar Spanje is allerminst zeker, omdat Vasilyev aangeeft dat de clubs (nog) niet tot een deal zijn gekomen.

"Ik verzeker je dat er geen akkoord is met geen enkele club", aldus de vicevoorzitter van de Monegasken over de situatie aangaande Mbappé, die nog tot 2019 vastligt bij de Franse landskampioen. "Hij wordt door heel veel clubs begeerd. Hij is een van de grootste talenten van de wereld. We zijn momenteel in gesprek met Kylian over een verlenging van zijn contract. Ik hoop dat we eruit komen."

Ook gaat Vasilyev in op het gerucht dat Neymar op het punt staat te vertrekken naar Paris Saint-Germain voor het recordbedrag van 222 miljoen euro: "Ik denk dat het goed voor Neymar is als hij in de Ligue 1 gaat spelen. Het zou ook goed zijn voor Frankrijk." Ook voegde hij eraan toe dat het lastig wordt voor Monaco om de titel te prolongeren. "Het wordt lastig om onze titel te verdedigen. We weten wie de favorieten zijn, maar ook wij zijn ambitieus."