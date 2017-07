Van Bronckhorst: ‘Dat wisten we al, maar hij heeft mij positief verrast’

Nicolai Jörgensen heeft Giovanni van Bronckhorst verrast in zijn debuutseizoen bij Feyenoord. De Deense spits kwam een jaar geleden over van FC Kopenhagen en had met 21 goals en 11 assists een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 1999. De oefenmeester is zeer tevreden over de rol van de goaltjesdief bij de Rotterdammers.

"Ik denk dat we met z'n allen gehoopt hadden dat Nicolai de spits was die we op dat moment nodig hadden", aldus Van Bronckhorst tegenover Life After Football. "We wisten dat hij goed kon voetballen, veel talent had en een goede voetballer was. Wat hij het team heeft gegeven qua goals, assists en de manier van spelen... Hoe het team om hem heen kon functioneren... Ja, hij heeft me wel positief verrast."

Met Jörgensen begint Feyenoord over anderhalve maand aan het avontuur in de Champions League. Van Bronckhorst kijkt uit naar de confrontaties met de beste ploegen uit Europa: "Het is een uitdaging voor Nederlandse clubs in een competitie waarin heel veel sterke teams zitten. Het is een heel mooie uitdaging voor de spelers, voor mij en het team."